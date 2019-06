Zweiter Schulbrand in zwei Tagen : Großfeuer in Erkrather Grundschule - Löscharbeiten dauern weiter an

Foto: Patrick Schüller 17 Bilder Brand in der Grundschule Sandheide in Erkrath.

Erkrath In der Grundschule Sandheide in Erkrath ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Hälfte des Schulgebäudes stand in Flammen. Die Feuerwehr ist seit Stunden mit Löscharbeiten beschäftigt. Erst am Vortag hatte es in einer anderen Schule in Erkrath gebrannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Um 21.10 Uhr am Samstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Grundschule an der Brechtstraße in Erkrath gerufen. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand die Hälfte des Schulgebäudes bereits in Flammen. Dichte, schwarze Rauchwolken waren weithin über die Stadt zu sehen.

Die Feuerwehr begann eigenen Angaben zufolge sofort mit den Löscharbeiten sowohl von innen als auch von außen. Auch Drehleitern kamen dabei zum Einsatz. Löschwasser bezog die Feuerwehr aus dem Stadtweiher in der Nähe. Ein Übergreifen der Flammen auf den Verwaltungstrakt der Schule konnte verhindert werden.

Zwei Feuerwehrleute verletzten sich bei den Löscharbeiten leicht, einer wurde ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt befanden sich rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei sowie des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort.

Die Löscharbeiten sind auch am Sonntagmorgen noch im Gange. Die Bürger der Städte Erkrath, Haan, Hilden, Langenfeld, Mettmann, Monheim am Rhein, Ratingen sowie Wülfrath wurden gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es kann immer noch zu Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung in der Umgebung der Schule kommen. Ob in der Schule am Montag Unterricht stattfinden kann, ist noch nicht bekannt.

Lesen Sie auch Vandalismus an Hauptschule : Unbekannte legen Brand in Erkrather Klassenzimmer

Klassenzimmer in Hauptschule ausgebrannt

Für die Feuerwehr in Erkrath ist es nicht der erste Einsatz an einer Schule in dieser Woche. In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte in einem Klassenzimmer im ersten Stock der Carl-Fuhlrott-Hauptschule gewütet und sogar Feuer gelegt. Dabei gerieten Möbel und Unterrichtsmaterial in Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Schaden durch den Vandalismus wurde von der Polizei auf bis zu 60.000 Euro beziffert. Im Falle der Hauptschule geht die Polizei von mehreren Tätern aus und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Brand in der Grundschule Sandheide und dem Feuer in dem Klassenzimmer an der Hauptschule gibt, ist nicht bekannt.

(siev)