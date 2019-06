Auf dem Nordfriedhof : Stadt eröffnet Begräbniswald

Hilden Die Urnen werden am Fuß von einheimischen Bäumen bestattet. Die Friedhofsverwaltung übernimmt die Pflege.

Mittlerweile werden 70 Prozent aller Verstorbenen auf den Hildener Friedhöfen eingeäschert und in Urnen bestattet; nur noch 30 Prozent in Särgen. Das ist ein radikaler Wandel in der Begräbniskultur. Politik und Verwaltung haben dem Rechnung getragen und bieten eine Reihe von Alternativen an: von Urnenwahlgräbern und Urnenreihengräber über Baumgräber bis zu anonymen Urnengräbern, Urnenerdkammern, Kolumbarien oder einem Aschestreufeld.