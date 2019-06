Zuhause gesucht : Herr Susi braucht einen Kumpel

Hilden Das Kater Herr Susi fällt nicht nur wegen seines Namens auf, sondern auch wegen seiner freundlichen Art. Doch die musste er erst lernen.

Die Geschichte vom noch jungen Herrn Susi ist zweigeteilt. Er wurde als einzelnes Katzenbaby gekauft, obwohl Tierschutz und Tierheim zuvor vor Einzelhaltung mit stichhaltigen Argumenten gewarnt hatten. Ergebnis: Der kleine Kater erfüllte alle Klischees eines Einzelkittens – unterfordert und nicht ausreichend sozialisiert. Er sprang seinen Besitzern zwischen die Beine und biss auch öfter zu. Also trennte man sich von Herrn Susi und verfrachtete ihn ins Tierheim. Das war am 5. Februar. Der kleine Kater war durch den Wind und vertraute keinem Menschen mehr.

Jetzt aber hat sich Herr Susi mit den großen runden Augen erstaunlich gut im Tierheim eingelebt. Endlich ist er ausgelastet. Hier gibt es so viel zu entdecken, so viel Action – laufen, springen, klettern, spielen, mal allein, mal mit den neuen Fellfreunden. Einer heißt Lucky. Und Herr Susi himmelt den Kater an, schaut ihm alles ab, macht alles nach. Und die Menschen findet Herr Susi sowieso klasse, begrüßt sie glücklich maunzend. Sie kuscheln mit ihm, denken sich Spiele aus, haben immer Leckerchen dabei. Und so hat sich Herr Susi zu einem unkomplizierten Stubenkater gemausert, der zu gerne im neuen Zuhause einen Kumpel hätte. nea