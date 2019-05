Hilden : CDU will E-Scooter fürs Rathaus testen

In vielen europäischen Großstädten wie hier in Brüssel sind E-Tretroller schon im Einsatz. Foto: dpa/Eric Lalmand

Hilden Ein Elektro-Tretroller ist klimafreundlich, einfach zu steuern und besitzt eine Reichweite bis zu 30 Kilometer. Das kompakte und flache Stadtgebiet wäre für sie gut geeignet, glauben die Christdemokraten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt

Schon im Sommer sollen Elektro-Tretroller über deutsche Straßen rollen, hat der Bundesrat beschlossen. 43 Prozent der Bürger können sich laut einer Umfrage vorstellen, einen Elektro-Tretroller zu nutzen, bei den 18- bis 29-Jährigen sind es sogar 55 Prozent.

Aus Sicht der CDU-Fraktion gibt es in der Hildener Stadtverwaltung viele Bereiche, wo E-Scooter Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ersetzen könnten. Hausmeister könnten so umweltfreundlich zwischen verschiedenen Gebäuden hin- und herflitzen, Bauleiter ihre Projekte in Hilden kontrollieren oder Politessen zu ihren Einsatzgebieten rollen. E-Scooter haben für die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Claudia Schlottmann viele Vorteile: Sie brauchen keinen Parkplatz, sind umweltfreundlich und können auch in öffentlichen Verkehrsmitteln mitgenommen werden. Deshalb soll die Stadtverwaltung „ergebnisoffen“ prüfen, ob E-Scooter sich auch für den Einsatz in der Stadtverwaltung eignen. Über den CDU-Antrag ist noch nicht entschieden.

Info Diese Regeln gelten für E-Scooter Die elektrischen Tretroller dürfen nicht schneller als 20 km/h fahren Sie brauchen eine Zulassung vom Kraftfahrtbundesamt, eine Versicherung sowie Licht und Bremse. Die Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein

Wo dürfen E-Scooter fahren? Sie werden auf Radwegen, Radfahrstreifen und Fahrradstraßen erlaubt. Nur wenn diese fehlen, darf auf die Fahrbahn ausgewichen werden. Gehwege und Fußgängerzonen sind für Elektro-Roller tabu. Ist eine Einbahnstraße für Radfahrer entgegen der Fahrtrichtung freigegeben, gilt dies auch für Elektro-Tretroller.

Mit Elektro-Tretrollern wird es eng auf den Radwegen, fürchtet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Nordrhein-Westfalen. Er fordert den Bau von sicheren und geschützten Radwegen. Wenn Städte diesen Platz nicht schafften, werde es massive Probleme auf den Gehwegen geben, ist NRW-Landesvorsitzender Thomas Semmelmann überzeugt. Denn in San Francisco, Paris, Prag und vielen anderen Städten habe sich gezeigt, dass die Scooter-Fahrer fast immer auf Gehwege ausweichen, wenn sie Radwege oder die Fahrbahn als zu gefährlich empfinden.

In Hilden werden Elektro-Tretroller aber häufig auf der Fahrbahn fahren müssen, weil es aus Platzgründen kaum eigene Radwege gibt. Oder der Stadtrat müsste sich dazu durchringen, Parkplätze für Radwege und Elektro-Tretroller zu opfern. Dafür gibt es im Moment aber keine Anzeichen. Im Gegenteil: In vielen Stadtbezirken sind öffentliche Parkplätze bereits so knapp, dass das Thema ein Politikum ist.

Hilden ist eine Stadt der „kurzen Wege“. 17 Prozent aller Wege in der Stadt werden umweltfreundlich mit dem Fahrrad und 37 Prozent zu Fuß zurückgelegt. So gesehen ist Potenzial für den Einsatz von Elektro-Tretrollern vorhanden.

Mit der Akzeptanz ist das allerdings so eine Sache. Der Hauptausschuss hatte unlängst beschlossen, zwei Elektro-Pedelecs für die Stadtverwaltung anzuschaffen. Obwohl die Auslastung der städtischen Dienstfahrräder ziemlich überschaubar ist. Seit September 2008 können alle rund 900 Mitarbeiter der Stadtverwaltung zwei normale Diensträder für Dienstfahren nutzen. 2011 wurden damit 14 Fahrten unternommen – pro Jahr. 2013 legten Mitarbeiter der Stadtverwaltung mit einem E-Bike der Stadtwerke Hilden 27 Fahrten zurück, dazu 13 mit dem normalen Draht-Esel. Mittlerweile gibt es nur noch ein normales Dienstrad. 2015 wurde es sechs Mal, 2016 17 Mal, 2017 15 Mal und 2018 neun Mal genutzt. Mit anderen Worten: Die allermeisten Mitarbeiter der Stadtverwaltung nutzen keine Diensträder, ob mit oder ohne Elektro-Unterstützung.