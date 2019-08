Bergische Meisterschaft : Haaner Athleten überzeugen bei Bergischer Meisterschaft

Haan Der Leichtathletik-Nachwuchs holt reihenweise Erfolge.

In Bestform präsentierten sich die jungen Leichtathleten der Gartenstadt bei den diesjährigen Bergischen Meisterschaften in Remscheid. Der Haaner TV reiste gleich mit einer großen Gruppe in die Werkzeugstadt und sicherte sich mehrere gute Platzierungen sowie einige wertvolle Meistertitel.

Kris Schneider (Jahrgang 2009) etwa beendete den sportlichen Wettkampf mit drei Meistertiteln und weiteren Platzierungen auf dem Siegertreppchen als erfolgreichster Haaner auf dem Platz: In der Altersklasse M10 startete er mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 8,04 Sekunden in der Disziplin über 50 Meter Da lief er seiner Konkurrenz souverän davon und holte sich gleich den ersten Titel. Auch im Weitsprung übertraf der Haaner Jungathlet erneut mit eigener Bestleistung von 4,01 Metern die restlichen Teilnehmer.

In der höheren M11-Altersklasse holte sich Tim Platt (Jahrgang 2008) einige Erfolge: 1,29 Meter reichten ihm beim Hochsprung zum Sieg, beim 50-Meter-Lauf landete er mit 7,89 Sekunden auf den zweiten und beim Weitsprung (3,88 Meter) auf dem dritten Platz. Doch nicht nur die Jungs kehrten ruhmreich von der zweiten Auflage der Bergischen Meisterschaft zurück. Auch die Mädchen feierten großartige Erfolge: Julia Tonn (Jahrgang 2009) etwa siegte in der Altersklasse W10 beim 800-Meter-Lauf. In 3:09,40 Sekunden schnappte sie sich mit einem Vorsprung von etwas über sechs Sekunden den Sieg. Über Urkunden freuten sich Carlotta Kirchhoff (W10), die sowohl im Weitsprung als auch im Sprint zwei sechste Plätze erreichte. In der Disziplin Schlagballwurf erreichten Emma Haneburger (W11) und Anna-Maria Botnaru (W10) einen fünften und sechsten Platz. Lara Hölters (W11) lief bei über 800 Meter auf den siebten Platz.