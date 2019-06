Cheerleading : Erkratherinnen tanzen sich zur WM in Orlando

ERKRATH Das war eine Rieseüberraschung: Bei Europas größtem Cheerleading-Event, das diesmal in Deutschland setzte sich im Movie Park in Bottrop in der Kategorie Jazzdance die Erkrather Schule für Musik Tanz Theater Iris Graf mit ihrer „Accelerando Dance Company“ durch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Müller

Die Tanzgruppe ließ mehrere favorisierte Formationen hinter sich.

Bereits in der Qualifikation bewiesen die Tänzerinnen aus Erkrath ihre Klasse und nach der starken Leistungkonnte sich das Team unter der Leitung von Choreografin und Trainerin Ivonne Peters in der Endrunde erneut steigern. Hier gewann sie dann unter Beifallsstürmen der vielen Zuschauer das Wohlwollen der international besetzten und kritisch urteilenden Jury, sodass am Ende der verdienten Titel auf europäischer Ebene stand. Verbunden mit dem großen Erfolg war die Qualifikation für die im nächsten Jahr stattfinden Weltmeisterschaften in Orlando.