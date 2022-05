Erhöhung in Hilden um 50 Prozent : Parken in Tiefgaragen wird teurer

Die Stunde Parken in der Tiefgarage am Rathaus kostet ab Mittwoch 50 Prozent mehr. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden 1,50 Euro statt 1 Euro kostet die Stunde ab Mittwoch in den städtischen Parkhäusern. Eigentlich hätten auch die Preise für die oberirdischen Parkplätze angehoben werden sollen. Doch in der Politik gibt es noch Beratungsbedarf.

Eigentlich hätten in diesem Zuge auch die Gebühren auf den oberirdischen Parkplätzen der Stadt angepasst werden sollen. Doch der Antrag war auf Antrag der CDU von der Tagesordnung der letzten Stadtratssitzung genommen worden. „Beratungsbedarf“, hieß es damals. Im Fachausschuss hatte eine große Mehrheit mit den Stimmen der Christdemokraten noch dem Antrag der SPD zugestimmt, die Gebühren auf den oberirdischen Parkplätzen nicht nur anzugleichen, sondern sogar etwas höher als in den städtischen Parkhäusern anzusetzen.

Die Sozialdemokraten erhoffen sich so einen Lenkungseffekt: Autofahrer würden dann lieber direkt in die etwas preisgünstigeren Tiefgaragen fahren und nicht erst nach einem oberirdischen Parkplatz suchen. So könnte einerseits die Umwelt geschont werden, langfristig könnten so auch Parkflächen anderweitig genutzt werden, hieß es.