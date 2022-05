Großes Fest in Hilden : Kinder feiern das Hildener Spielmobil

Yasmina (vorne), Giulia (li) und Anita (re) spielen auf dem Geburtstagsfest „Vier gewinnt“. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Hilden Die Bezirkssportanlage am Bandsbusch in Hilden verwandelte sich an Christi Himmelfahrt zu einem Spieleparadies für Kinder. Das Hildener Spielmobil feierte 25. Geburtstag und viele Hundert Menschen kamen – und eine Gänsefamilie.

Glänzende Kinderaugen, glückliche Eltern, zufriedene Veranstalter – an Christi Himmelfahrt machte die Spielmobilkarawane in Hilden Halt, um auf der Bezirkssportanlage am Bandsbusch den 25. Geburtstag des Hildener Spielmobils zu feiern. Unter dem Motto „Endlich Zeit zum Spielen“ konnten sich Kinder den ganzen Nachmittag bei Sport- und Spielangeboten von Spielmobilen aus der ganzen Region austoben.

„Wir wollen das gute Wetter nutzen und natürlich ganz viel spielen“, erzählte Britta Langer, die mit ihren Töchtern Sina (7) und Nora (5) Minigolf ausprobierte. Die Spielmobilkarawane aus Bonn, Kerpen, Duisburg, Hilden und Marl wurde durch zusätzliche Fahrzeuge aus dem Kreis Heinsberg und Solingen unterstützt. Außerdem waren unter anderem das Kinderparlament, der SV Hilden-Ost, der Jugendtreff am Weidenweg und der Hildener Mitmachzirkus gekommen und boten den vielen Hundert Gästen Raum für Spaß und Bewegung. Dafür stand auch eine Hüpfburg bereit, die sich bei Kindern großer Beliebtheit erfreute.

Info Erfolgsgeschichte des Hildener Spielmobils Das Hildener Spielmobil entstand 1997 aus einer Idee von Mike Dörflinger vom Amt für Jugend, Schule, Integration und Sport. Seitdem tourt das Spielmobil zwischen April und Oktober durch das Stadtgebiet und verzeichnet 30-35 Einsätze pro Saison. Durch die Corona-Pandemie wurde der Betrieb eingeschränkt und nach draußen verlegt. Das Spielmobil hält bei gutem Wetter momentan jeden Mittwoch zwischen 15 und 19 Uhr am Jugendtreff am Weidenweg (JaW).

Für die zwölfjährige Samia jedoch war das Highlight das Fußballspielen auf dem benachbarten Platz des SV Hilden-Ost. „Wir haben das Angebot des Spielmobils wirklich vermisst während Corona“, erzählt ihre Mutter Zineb Khanbochi, „Die Pandemie war eine sehr harte Zeit. Deswegen sind die Kinder heute sehr glücklich.“ Das Spielmobil hat in seinen 25 Jahren zahlreiche Stammgäste gewonnen, die das vielfältige Programm zu schätzen wissen. „Es ist bei uns in der Nähe, und was soll man sonst auch zu Hause machen?“, sagte Samia Khanbochi.

Die Abwechslung vom Alltag ist für viele Familien in der Corona-Pandemie, die den Betrieb des Spielmobils stark eingeschränkt hat, sehr wichtig geworden. „Wir haben einen Standort, der wird quasi überrannt. Die Eltern brennen darauf, endlich wieder mit ihren Kindern raus zu dürfen“, stellte Patrick Lindner vom Jugendzentrum Übach-Palenberg fest. Nicht nur die sportlichen Angebote erlebten einen großen Ansturm von großen wie kleinen Gästen. Beim Solinger Spielmobil stand die kreative Beschäftigung im Vordergrund. Während die einen bei Nina Schmitz im „kleinsten Proberaum der Welt“ verschiedene Instrumente ausprobieren konnten, formten die anderen bei Sara Klik Gegenstände aus Ton. Die beiden Mitarbeiterinnen des Solinger Spielmobils freuen sich über den großen Besucher-Ansturm nach der coronabedingten Zwangspause. „Man merkt, dass die Kinder Power haben. Dieses Jahr ist es viel angenehmer, weil die Kinder vorher nicht mehr getestet werden müssen“, erzählte Schmitz. Ihre Kollegin Sara Klik bestätigte diesen Eindruck: „Wir hatten in den Osterferien enormen Zulauf, die Kinder konnten ihr Glück kaum fassen“. Beim großen Geburtstagsfest des Spielmobils wurde aber auch an die ernsten Themen des Lebens gedacht: Die an den Essensständen eingenommenen Spenden gehen an die Hildener Ukraine-Hilfe.