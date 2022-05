Kunst in Hilden : Führung durch Abben-Ausstellung gibt interessante Einblicke

Hilden Um Stephanie Abbens Werke im Kunstraum Gewerbepark-Süd besser zu verstehen, bietet die Kunsthistorikerin und Leiterin des Fabry-Museums Sandra Abend eine Führung an.

(RP) Im Kunstraum Gewerbepark-Süd, Hofstraße 64, ist aktuell die Ausstellung „The World is Yours“ der Künstlerin Stephanie Abben zu sehen. Um einen tieferen Einblick in die Arbeiten zu geben, wird Sandra Abend, Leiterin des Wilhelm-Fabry-Museums und in Hilden verantwortlich für die Bildende Kunst, am Donnerstag, 9. Juni, um 19 Uhr eine Führung durch die Ausstellung anbieten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um eine Anmeldung unter kulturamt@hilden.de wird gebeten.