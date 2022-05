Haan/Hilden : Kliniken brauchen auch im Sommer Blut

Haan/Hilden Das Deutsche Rote Kreuz ist zur Versorgung der Kliniken dringend auf Spenderblut angewiesen. In Haan und Hilden gibt es in den kommenden Wochen die Möglichkeit, Blut zu spenden.

Der Blutspendedienst West des DRK weist deshalb bereits jetzt auf eine Aktion hin, die am Dienstag, 12. Juli und damit mitten in den Sommerferien, von 16 bis 20 Uhr im Gruitener Bürgersaal (Pastor-Vömel-Str. 28a) stattfindet. Vorher bereits besteht in Hilden am 3. Juni und am 1. Juli, jeweils von 16 bis 19.30 Uhr in der Marie-Colinet-Gesamtschule, Am Holterhöfchen 20, die Gelegenheit zur Blutspende.