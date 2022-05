Hilden : Haus & Grund empfiehlt Widerspruch gegen Abwassergebühren

Hilden Der Verein weist darauf hin, im Widerspruch unbedingt auf das OVG-Urteil hinweisen. „Spannend wird jetzt außerdem, wie es mit den Gebühren für Müllabfuhr, Straßenreinigung oder Frischwasser weitergeht.“

(RP) Wer kürzlich seinen Bescheid über die Abwassergebühren bekommen hat oder ihn demnächst noch erhält, sollte unbedingt Widerspruch dagegen einlegen – darauf macht der Verein Haus & Grund Hilden aufmerksam. Der Vorsitzende der Eigentümer- und Vermieterorganisation, Andreas Adán erklärt: „Die nach der bisherigen Praxis berechneten Gebühren sind nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster vom 17. Mai rechtswidrig und viel zu hoch. Die Kommunen haben bisher zu hohe Abschreibungen und Zinsen für die Infrastruktur in die Gebühren eingerechnet, wie das Gericht festgestellt hat.“

Zugleich appellierte Andreas Adán an alle Kommunen, die ihre Abrechnungen noch nicht verschickt haben, jetzt auf keinen Fall abzuwarten, bis es neue Berechnungsregeln gibt: „Vermieter dürfen die Betriebskosten nur zwölf Monate lang gegenüber ihren Mietern abrechnen. Dazu brauchen sie die Gebührenbescheide also rechtzeitig.“ Wenn die Stadtverwaltungen nun abwarten würden, könnten Vermieter schlimmstenfalls auf den Gebühren ihrer Mieter sitzenbleiben. „Das wäre für viele private Kleinvermieter finanziell verheerend“, meint Adán. Die Kommunen sollten daher unbedingt vorerst weiter abrechnen wie bisher und die Widersprüche in Kauf nehmen.