Aus dem Polizeibericht : Auto gestohlen von der Heiligenstraße

Hilden Zwischen Donnerstagabend (27.02) und Sonntagabend (1.03.2020) verschwand ein Mitsubishi Colt, der an der Heiligenstraße in Höhe des Hauses Nr. 54 geparkt war. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen ME-SY 1903. Der Zeitwert des acht Jahre alten Fahrzeugs, das an der Fahrerseite erkennbare Unfallschäden und eine Laufleistung von rund 140.000 Kilometern auf dem Tachometer hat, wird mit etwa 4000 Euro angegeben.

