Hilden : Powerfrau Fola Dada singt im Hildener QQTec

Hilden Als „Special Guest“ präsentiert das Blue Motion Trio für ein Konzert am Sonntag, 8. März, um 16 Uhr im Kunst- und Kulturzentrum QQTec Hilden (Forststraße 73) die Deutsch-Nigerianische Ausnahme-Sängerin Fola Dada.

Sie ist das, was man eine „Powerfrau“ nennt., so der Veranstalter: Ausstrahlung, Authentizität, Feeling, Charme und Gänsehaut sind ihre Markenzeichen. Die gebürtige Stuttgarterin ist in verschiedenen Genres wie Jazz, Blues, Reggae, Latin, House, Pop & Soul zu Hause. Sie liebt es, sich in ihr Publikum hineinzusingen.