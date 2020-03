Hilden : Familienfrühstück mit Theater

Hilden Das Familienbüro Stellwerk und das Area 51 laden am Sonntag, 29. März, ein.

Der Brunch (Furtwänglerstraße 2b) startet um 10 Uhr. Um 11.30 Uhr beginnt das Stück „Armer Pettersson“. Für kleine und große Gäste ab drei Jahren erzählt das Duo „Wodo Puppenspiel“ mit handgefertigten Marionetten eine tolle Geschichte. Pettersson müsste Holz hacken und den Kartoffelacker umgraben, aber er hat zu nichts Lust. Er will nur in seiner Sofaecke sitzen und in Ruhe gelassen werden. Aber da hat er nicht mit Findus gerechnet! Der fröhliche Kater hat nämlich ganz andere Pläne. Er möchte viel lieber lachen und spielen, klettern und singen. Mithilfe des Publikums schafft es Findus Stück für Stück, den alten Griesgram Petterson aus dessen unerfreulicher Stimmung zu holen.Tickets gibt es ab sofort im Familienbüro Stellwerk, Mittelstraße 40. Die Teilnahme am Familienfrühstück kostet für Kinder zwei Euro und für Erwachsene drei Euro. Für den Eintritt ins Theaterstück zahlen die Zuschauer 6,50 Euro pro Person.