Aus dem Polizeibericht : Diebe stehlen Smartphones und Tablet-Computer

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hilden Einen Schaden von mehreren tausend Euro richteten drei unbekannte Diebe an, die in der Nacht zum Montag in einen Handyladen an der Mittelstraße in Hilden eindrangen. Sie erbeuteten mehrere Smartphones und Tablets.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 2.40 Uhr wurde ein Anwohner der Mittelstraße aus dem Schlaf gerissen, weil er das Zerbrechen einer Glasscheibe hörte. Als er aus dem Fenster schaute, sah er drei Männer, die in den Telefonladen einbrachen. Der Mann handelte gedankenschnell und alarmierte umgehend die Polizei. Dabei teilte er den Beamten auch mit, dass das Trio in Richtung Berliner Straße davongelaufen war. Gleichzeitig ging auf der Leitstelle der Polizei auch schon ein zweiter Notruf ein; der Eigentümer des Ladens hatte einen Einbruchalarm auf sein Handy aufgespielt bekommen.