Polizei berichtet : Kleinkind bei Unfall in Hilden schwer verletzt

Kleinkind bei Unfall in Hilden schwer verletzt

Hilden Der dreijährige Junge war plötzlich auf die Fahrbahn der Richard-Wagner-Straße gelaufen - und damit direkt vor ein herannahendes Auto.

Bei einem Verkehrsunfall an der Richard-Wagner-Straße ist bereits am Freitagnachmittag (9. September) ein Kleinkind so schwer verletzt worden, dass es ins Krankenhaus gebracht werden musste. Laut Polizei wollte ein Vater gemeinsam mit seinen beiden Kindern gegen 15.30 Uhr die Straße überqueren. Dabei war der dreijährige Sohn jedoch, ohne auf den Verkehr zu achten, zwischen zwei parkenden Autos auf die Straße gelaufen, wo er mit seinen Beinen unter einen herannahenden VW Golf eines 47-jährigen Erkrathers geriet.