Unfall in Neuss : Rollerfahrerin schwer verletzt

Unfall in Neuss

Neuss In Neuss ist eine 55-Jährige mit ihrem Motorroller ins Schlingern geraten und auf die Straße gestürzt. Die Folge waren schwere Verletzungen.

Am Donnerstagabend, 08.September, verletzte sich eine Rollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer.

Gegen 18.45 Uhr befuhr eine 55-jährige Neusserin mit ihrem Kleinkraftrad den Kreisverkehr an der Further Straße / Wolberostraße. Sie beabsichtigte, diesen in Richtung Adolfstraße zu verlassen. Nach ersten Erkenntnissen geriet sie dabei aufgrund regennasser Fahrbahn ins Schlingern und stürzte.