Tag des offenen Denkmals : Reise in die Vergangenheit

Bernd Harreuter führt am Tag des offenen Denkmals durch die Kornbrennerei am Fabry-Museum. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Geschichtsinteressierte Hildener haben am Sonntag den Tag des offenen Denkmals genutzt, um mehr über ihre Stadt und die Gebäude zu erfahren. Neben spannender Architektur gab es auch einige Führungen.

Zahlreiche Besucher nutzten den „Tag des offenen Denkmals“, um sich am Sonntag auf eine ganz besondere Reise in die Hildener Vergangenheit zu begeben. Mitgemacht haben in Hilden unter anderem das Fabry-Museum mit Kornbrennerei, das Kückeshaus an der Eisengasse 2, die beiden Innenstadt-Kirchen und das alte Rathaus an der Mittelstraße.