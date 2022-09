Klimaschutzwoche in Hilden : Klimaschutz steht eine Woche im Fokus

Hilden Das Motto lautet: „Umdenken: Im Kreis dreht sich was“. Es wird auch viele Aktionen zum Thema Umwelt in der Innenstadt Hildens geben.

Bürgermeister Claus Pommer erklärt: „Wir wollen das Bewusstsein für den Klimaschutz stärken und den Menschen zeigen, welche Möglichkeiten jeder einzelne von uns hat, einen Beitrag zu leisten.“ Das Programm der Klimaschutzwoche richtet sich deshalb an alle Bürgerinnen und Bürger. „Unser Ziel ist es, die Menschen zu motivieren und ihnen gleichzeitig auch Hilfestellungen und Werkzeuge an die Hand zu geben.“ Außerdem soll es viele Gelegenheiten geben, um sich zu vernetzen und spannende Kontakte zu knüpfen. Der Klimabildungstag in der Fußgängerzone findet passenderweise am Weltkindertag, am Dienstag, 20. September, von 10 bis 16 Uhr, statt. „Schließlich ist es die junge Generation, die von den Folgen des Klimawandels am stärksten betroffen ist“, erläutert Lara Müller die Entscheidung für diesen Termin. An verschiedenen Ständen informieren neben der Stadt gemeinnützige und soziale Akteurinnen und Akteure über ihre Arbeit.