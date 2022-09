John Porno Punk Explosion in Hilden : Wilder Mix aus Punkrock, Ska und Pop im Pub

Hilden Sie kommen zum größten Teil aus Hilden, haben „Party und Eskalation im JWD gelernt“ und spielen jetzt gemeinsam in einer Coverband: Die Jungs der John Porno Punk Explosion treten im Pub auf.

Die „John Porno Punk Explosion“ aus Düsseldorf kommt nach Hilden und spielt am Samstag, den 17. September, im Pub an der Richrather Straße, Ecke Schützenstraße. Mit ihrem wilden Mix aus Ska, Punk und Pop drehen die Musiker Songs aus 40 Jahren Musikgeschichte durch ihren ganz eigenen musikalischen Fleischwolf. Songs von Die Ärzte, Green Day, New Model Army, Die Toten Hosen und Broilers gehören dazu, aber auch 80er Jahre-Lieder wie „Take on me“ oder „It‘s a sin“.