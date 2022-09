Neues Kulturangebot in Hilden : QQLit verbindet Lyrik mit Musik

Hilden Premiere des neuen Formats ist am Sonntag, 18. September, bei QQTec an der Forststraße. „Jazz & Lyrik“ heißt das Angebot im Rahmen von QQLit.

Ein neues Kulturevent für Hilden: „QQLit“ gestaltet in Kooperation mit dem Theater „Traumakel“ unter Leitung von Günter Kuschmann das Format „Jazz & Lyrik“ im Kulturzentrum QQTec an der Forststraße 73.

„Die Idee, das Format ,Jazz & Lyrik‘ des damaligen Südwestfunks mit Joachim-Ernst Berendt aus den 70er-Jahren neu zu erwecken, hat sich nun wunderbar konkretisiert“, erklärt QQTec-Erfinder Helmut Stein. Am Sonntag, 18. September, 16 Uhr, werde der Nürnberger Staatsschauspieler Pius Maria Cüppers Texte aus Joachim Meyerhoffs Bucherfolg „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ lesen und Mathias Haus diese Stimmung in Improvisationen auf dem Vibraphon umsetzen.

Joachim Meyerhoffs Bestseller verbindet das Komische und Tragische in spielerischer Balance und erzählt den Weg zum Schauspieler als Untermieter seiner Großeltern und als kuriose Liebeserklärung an die Altvorderen mit ihren seltsamen Trinkritualen.

Pius Maria Cüppers, Kammerschauspieler aus Nürnberg, lässt Szenen des Romans anschaulich werden, wenn er die Grenzen zwischen Erzähler und Spieler verwischt, in raffiniert beiläufigen Andeutungen von Körpersprache die eigenen Monologe kommentiert und die ganze Welt in die Kantinen-Depression des Künstlers einbezieht: „Wir sind alle wie gute Schauspieler in einem sehr schlechten Stück“. Mathias Haus, einer der führenden Jazz-Vibraphonisten, fügt sensitive Klänge hinzu. Er gastierte bereits mehrmals bei QQTec und ist in Deutschland in der Kombination aus überragender Technik und stilistischer Vielfältigkeit am Vibraphon einzigartig.