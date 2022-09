Bauarbeiten in Hilden : Bahnübergang deutlich länger gesperrt als geplant

Hilden Spaziergänger und Fahrradfahrer müssen seit einigen Wochen eine Umleitung laufen und fahren, wenn sie im Hildener Süden die Bahnstrecke überqueren möchten. Das dürfte auch noch eine längere Zeit so bleiben.

Eigentlich hätten die Arbeiten schon längst erledigt sein sollen. Doch daraus wird laut Stadt erst einmal nichts: Die Deutsche Bahn (DB) modernisiert derzeit den Bahnübergang „Karnaper Straße“ in Hilden und stattet ihn mit aktuellster Technik aus. „Dazu gehören neben einer neuen Sicherungsanlage auch neue Schranken und eine Lichtzeichenanlage (gelb/rot). Baufachleute haben bereits das ehemalige Schalthaus zurückgebaut, um an dieser Stelle mithilfe eines Krans ein neues zu errichten“, erklärte Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer:

Neben den Bahnübergangsarbeiten finden außerdem Kabelarbeiten im weiteren Verlauf der Strecke statt. Die DB investiere allein am Bahnübergang in Hilden eine halbe Million Euro in eine moderne und zukunftsfähige Infrastruktur. „Ursprünglich sollten die Arbeiten Ende August abgeschlossen werden – aufgrund andauernder technischer Anpassungen muss der Bahnübergang leider bis Ende Oktober für den Straßenverkehr gesperrt bleiben“, so Ludes-Loer weiter.