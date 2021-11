Hilden : Jede Menge Angebote für Menschen mit freier Zeit

Hilden Die Angebote in der Stadt für ältere Ruheständler sind fast so komplex wie die Ausbildungsmöglichkeiten für junge Berufseinsteiger. Orientierung bietet der Info-Treff „50+ Marktplatz der Möglichkeiten“.

Langjährige „Marktleiterin“ ist Stefanie Breuers. Sie hat die Initiative, Seniorenangebote in Hilden zu bündeln, 2004 mit ins Leben gerufen. Jetzt möchte sie ihr Ehrenamt beim Netzwerk „Hilden 50 Plus aktiv“, in dem die Basisgruppen in den Hildener Stadtteilen zusammengefasst sind, übergeben. „50 plus resultiert daher, dass damals bereits viele Menschen in den Fünfzigern, mit teils guten Abfindungen in den Ruhestand verabschiedet wurden, wovon heute die Menschen nur träumen können“, erklärt Breuers den Namen der Initiative.