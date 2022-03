Spielplätze in Jüchen : SPD macht sich für neue Freizeitanlage stark

Spielplätze in Jüchen

Im Herbst bauten Kinder eine Kletterlandschaft in Hochneukirch. Die SPD sieht nun Bedarf für eine Freizeitanlage für ältere Kinder. Foto: Wolfgang Walter

Jüchen Der Schul- und Jugendausschuss gab jetzt auf CDU-Antrag grünes Licht für eine Spielkommission, die sich mit der Aktualisierung des Spielplatzkonzepts befassen soll. Ein Thema wird eine zusätzliche Freizeitanlage für ältere Kinder sein, die die SPD vorgeschlagen hat.

Im vergangenen Jahr errichteten Kinder neben der Hochneukircher Grundschule unter Anleitung selbst eine Kletterlandschaft – ein Gemeinschaftsprojekt von Stadt, Kreis und Jugendhilfeträger „hoch3“, der das Jugendcafé Bamm gegenüber betreibt. Die SPD-Ratsfraktion sieht im Stadtgebiet aber noch Bedarf für eine weitere neue Spielanlage, sie hat dabei Kinder ab zehn Jahren im Blick. „Regelmäßig erreichen uns Anfragen nach Freizeitmöglichkeiten für ältere Kinder und Jugendliche“, erläuterte SPD-Ratsfrau „Angelika Herten-Schmitz im Schul- und Jugendausschuss, der am Donnerstag tagte. „Sie suchen in ihrem Wohnumfeld Bereiche für altersgerechte Spiel- und Sportaktivitäten“, erklärte die Fraktion in einem Antrag für die Sitzung.