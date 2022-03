Vorbereitungen in Hilden : Kinder aus der Ukraine auf dem Weg zu uns

Hilden Die Stadt steht mit einer ukrainischen Stiftung in Kontakt, die ihre Einrichtungen für Waisenkinder im Kriegsgebiet evakuiert. Mehrere Busse sind auf dem Weg nach Deutschland. Die Verwaltung bereitet Unterkünfte vor.

150 Waisenkinder aus der Ukraine befinden sich am Mittwoch auf dem Weg nach Deutschland. Mehrere Busse bringen sie nach der russischen Invasion aus dem Kriegsgebiet. Die Stadt Hilden steht in Kontakt mit der Stiftung, die die Waisenhäuser unterhält – und bereitet alles für eine Ankunft von mindestens einem der Busse in der Itterstadt vor. Das bestätigt uns Bürgermeister Claus Pommer auf Nachfrage.

„Wir haben unsere Bereitschaft erklärt, Kinder in Hilden aufzunehmen“, sagt Pommer. Dabei handele es sich um rund 50 Kinder und ihre Betreuer. Die Stadt rechnet damit, dass der Bus bis Ende der Woche in Hilden eintrifft. Wann genau das der Fall sein wird, ist aber unklar. „Die Kommunikation ist nicht ganz einfach“, erklärt Claus Pommer.

Die Verwaltung hat die Turnhalle der Grundschule am Elbsee am Mittwoch zu einer Erstaufnahme-Station umgebaut. Dort sollten die Kinder zunächst ankommen und auch kurzzeitig untergebracht werden. Aber davon nimmt die Verwaltung jetzt Abstand, da die Unterkünfte bis zum Eintreffen des Busses komplett vorbereitet sein werden. Die Stadt rechnet neben den Kindern mit fünf Begleitpersonen. Um ihnen nicht nur eine Unterkunft zu bieten, sondern auch eine Betreuung in Hilden, haben sich am Mittwoch die Sozialverbände mit der Stadt ausgetauscht. Dort sei unter anderem besprochen worden, welche Hilfen zur Verfügung gestellt werden können.