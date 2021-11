Hildener und Haanerin schwer verletzt : Nach Unfall überrollt Auto die Beine einer Fahrerin

Haan/Hilden Zwei Schwerverletzte und rund 15.000 Euro Schaden forderte ein Unfall auf der Ellscheider Straße in Haan am Samstagabend.

Wie die Polizei am Montag berichtete, war ein 29-jähriger Hildener auf seiner Fahrt in Richtung Haan-Innenstadt aus noch ungeklärter Ursache im Kurvenbereich der regennassen Fahrbahn mit seinem Renault Twingo auf die Gegenfahrbahn geraten. Hier stieß er mit einementgegenkommenden Audi Q3 zusammen, den eine 50-jährige Haanerin steuerte. Durch den Frontalzusammenstoß wurden die Fahrzeugführer verletzt, konnten jedoch zunächst selbstständig ihre schwer beschädigten Fahrzeuge verlassen. Nach eigenen Angaben verließ die 50-jährige Haanerin ihren Audi fluchtartig, da sie befürchtete, der Wagen könne in Brand geraten. Beim Ausstieg stürzte sie unglücklich und der nicht gegen ein Wegrollen gesicherte Audi überrollte die Beine der Frau.