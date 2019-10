Immobilientag Hilden : Für Senioren gibt es wenig Wohnraum

Hilden Das Angebot des Immobilientags Hilden richtet sich insbesondere an junge Familien aber auch an ältere Menschen.

Die derzeitige Zinssituation ist günstig, um Eigentum zu erwerben. Was fehlt, sind jedoch ausreichend Flächen für Wohnraum. Beim Immobilientag in Hilden sollen den Besuchern Möglichkeiten aufgezeigt werden.

Es sind in Hilden insbesondere junge Familien, die den Immobilientag besuchen würden. „Das sehe ich auch immer daran, dass jedes Mal die Kinderspielecke stark frequentiert ist“, erklärt Veranstalter Rolf Ischerland am Mittwoch bei der Vorstellung des Programms für Sonntag, 3. November, im Hotel am Stadtpark. Dort haben Besucher von 11 bis 16 Uhr die Gelegenheit, sich umfassend mit dem Thema Bauen von der Finanzierung über Gebraucht- und Neubauobjekte bis zum Kauf zu informieren. Problem in der Itterstadt sei aber, dass sie nicht genug Flächen für Wohnraum zur Verfügung stellen kann. „Es waren noch nie so viele Immobilienmakler dabei wie jetzt“, sagt Ischerland, auch wenn die Anzahl der Aussteller in diesem Jahr um zwei geschrumpft ist.