Hilden : Einbrecher von Nachbarin verjagt

Hilden (pec) Eine aufmerksame Zeugin hat am Samstagabend gegen 21.30 Uhr einen Mann auf der Terrasse ihres Nachbarn an der Steinauer Straße in Hilden beobachtet. Als sie ihn ansprach, flüchtete er in unbekannte Richtung.

