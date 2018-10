Defekter Entwerter auf dem Bahnhof Hilden Süd produziert Schwarzfahrer

Hilden Uwe Dittmann stempelte korrekt ab, wurde aber zweimal als Schwarzfahrer aufgeschrieben.

Die Deutsche Bahn hat ein Problem mit der Zeit, hat Uwe Dittmann herausgefunden. Nein, nicht das Problem, an dass Sie gerade denken.Es geht nicht um Pünktlichkeit, sondern um präzise Zeitmessung. Der Hildener fuhr am 3.Juli mit der S1 von Hilden Süd Richtung Düsseldorf. Vor dem Einsteigen hatte er sein Ticket auf dem Bahnsteig entwertet.

Ist der Fahrkartenautomat oder Entwerter defekt, müssen Fahrgäste keine Vertragsstrafe zahlen. Sie müssen sich aber an anderen Stellen (offene Schalter, andere Automaten) um ein Ticket bemühen. Wer umsteigt, muss am dortigen Bahnhof ebenfalls um eine Fahrkarte bemühen.

Der Stempel zeigte aber eine ganz andere Uhrzeit an. Die Kontrolleure ließen sich auf keine weitere Diskussion ein und schrieben Uwe Dittmann als Falschfahrer auf. Im nächsten Bahnhof mit DB-Reisecenter stieg er aus und legte Beschwerde ein. Mit Erfolg: Am 23. Juli teilte ihm die „Fahrpreisnacherhebungsstelle“ der DB Vertriebs GmbH schriftlich mit: „Ihre Angaben haben wir geprüft: Der Entwerter war am 3. Juli 2018 defekt. Den Fahrpreis haben Sie schon gezahlt. Die Fahrpreisnacherhebung ist damit erledigt. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!“

Dieser Wunsch ging nicht in Erfüllung. Denn am 1. August passierte Dittmann die gleiche Geschichte noch mal. Er entwertete gegen 17 Uhr sein Ticket, stieg in die S1, wurde kontrolliert. Laut Entwerter war das Ticket um 11 Uhr entwertet worden. Der Hildener stand schon wieder als Falschfahrer da. Er wies die Bahn auf den defekten Entwerter hin. „Wir verzichten unter diesen Umständen auf unsere Forderung“, teilte ihm das Verkehrsunternehmen mit. In einem weiteren Schreiben vom 24. September forderte die Bahn dann jedoch 60 Euro „Fahrpreisnacherhebung zuzüglich sieben Euro Mahnkosten“ – und zwar bis 4. Oktober.