Aus dem Polizeibericht : 61-Jährige mit Pedelec bei Unfall schwer verletzt

Hilden Weil er das Auto eines Paketzustellers umfahren musste übersah ein 32-jähriger Fahrradfahrer nach eigenen Angaben die Hildenerin und stieß mit ihrem Pedelec zusammen. Die Frau liegt im Krankenhaus.

Eine 61 jährige Hildenerin ist mit ihrem Pedelec am Freitag (6. August) bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt worden, dass sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Laut Polizeibericht geschah der Zusammenstoß um 15.26 Uhr am Nachmittag. Demnach beabsichtigte ein 32-jähriger Hildener zu der Zeit, mit seinem Fahrrad aus einer Grundstücksausfahrt an der Verbindungsstraße in Hilden nach links in Richtung Süden einzubiegen. Dabei musste er um die Front des geparkten Fahrzeugs eines Paketzustellers fahren. Wörtlich heißt es in dem Bericht weiter: „Beim Einfahren auf die Fahrbahn übersah er dabei eine 61 jährige Hildenerin die mit ihrem Pedelec an dem Fahrzeug vorbei in nördliche Richtung fuhr. Es kam zur Kollision, in deren Folge die Frau zu Fall kam und sich schwer verletzte.“ Sie wurde in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht, wo sie stationär verblieb.