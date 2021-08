Hilden : Charles-Wilp-Ausstellung: Finissage mit Konzert

Hilden Helmut Stein (Kunst- und Kulturzentrum QQTec) bringt am 15. August 2021 die Formation Jazzkonfekt mobil mit in den Kunstraum im Gewerbepark Süd.

Der Name Charles Wilp sagt Ihnen nichts? Mag sein: Aber seine Arbeiten kennen Sie ganz bestimmt! Seine Werbung für Afri-Cola 1968 wurde legendär („Sexy-mini-super-flower-pop-op-cola – alles ist in Afri-Cola“). Nonnen mit knallroten Lippen oder Hippie-Mädchen bewegten sich lasziv hinter vereisten Scheiben. Die Zuschauer waren ebenso irritiert wie fasziniert.

Charles Wilp (1932-2005) war Grenzgänger zwischen Kunst und Kommerz, ein Pionier auf dem Gebiet der modernen Werbung und innovativer visueller Konzepte. Der Düsseldorfer hatte bei Man Ray das Fotografieren gelernt. Sein orangefarbener Overall wurde zum Markenzeichen des „ARTonauten“, der schon als Kind von der Raumfahrt fasziniert war. Charles Wilp machte seinen Namen genauso berühmt wie die Marken, die er bewarb. In der Ausstellung im Kunstraum des Gewerbeparks-Süd an der Hofstraße 64 liegt der Fokus auf der Schnittstelle zwischen Kunst und Werbung.

Charles Wilp war auch engagierter Musiker und Musikproduzent. Mit Yves Klein zusammen veröffentlichte er die Langspielplatte „Tanz der Leere“, auf der beim Abspielen nur das Kratzen der Saphir-Nadel zu hören war. Im Sommer 1965 entstand das Album „Charles Wilp fotografiert Bunny“. Komponiert wurde es von Siegfried Ulbrich unter seinem Pseudonym Marvin Martin. Es ist ein jazziges Album im Stil des Easy Listening und heute noch verfügbar. Passend zu Charles Wilps musikalischer Leidenschaft, bringt Helmut Stein (QQTec) zur Finissage am am 15. August 2021 um 16 Uhr die Formation Jazzkonfekt mobil direkt von einem Konzert des Erkrather Jazzsommers nach Hilden in den Kunstraum des Gewerbeparks Süd (Hofstraße 64) mit. Die renommierten Musiker Mike Rafalczyk (Posaune, Mundharmonika, Gesang mit Megaphon), Clive Fenton aus Birmingham, Alabama (Sousaphon, Trompete, Gesang) und Wolfgang Scheelen (Gitarre, Banjo, Mundharmonika, Gesang) treten im Rahmen der Finissage ab 16.00 Uhr auf der Wiese vor dem Kunstraum auf. Ansgar van Treeck, Freund von Charles Wilp und Leihgeber der Ausstellung wird gemeinsam mit der Kuratorin Dr. Sandra Abend über die Hintergründe der Ausstellung sprechen. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie ist eine Anmeldung (inklusive Adresse und / oder Telefonnummer) an kulturamt@hilden.de oder telefonisch (02103 721237) erforderlich.