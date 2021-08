Hilden : St. Jacobus wird für Millionen renoviert

Hilden Der Altarraum wird um zwei Stufen abgesenkt und in den Kirchenraum vorgezogen. Gemeinde und Zelebranten rücken näher zusammen. Ab Mitte August wird zunächst ein Provisorium installiert, um die Wirkung zu testen. Voraussichtlich ab 2023 soll die ganze Kirche innen eingerüstet und für ein bis zwei Millionen Euro grundlegend saniert werden.

Die St.-Jacobus-Kirche am Ende der Fußgängerzone ist das Wahrzeichen der katholischen Kirchengemeinde Hilden. Das denkmalgeschützte Gotteshaus ist innen in die Jahre gekommen, erläutert Peter Groß, der den Pfarrgemeinderat in der Planungsgruppe vertritt: „Die Heizung läuft noch mit Öl, die Elektroinstallation ist aus der Vorkriegszeit, der Zugang nicht barrierefrei.“ Nur bei der Digitaltechnik sei St. Jacobus ganz weit vorn: „Das ist die einzige Kirche in Hilden mit Glasfaser-Anschluss im Keller.“