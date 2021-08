Ausstellung : Kunst im Garten des H6 wieder ab Samstag

Hilden Gezeigt werden 16 Arbeiten von 19 Künstlerinnen und Künstlern in einem verwunschenen Garten hinter dem Haus Hildener Künstler an der Hofstraße 6. Der Eintritt ist frei.

Corona war schuld. Mit einem Jahr Verzögerung öffnet der Skulpturengarten wieder. Zum achten Mal stellt der Verein „Haus Hildener Künstler“ seinen Garten für Künstler und Künstlerinnen zur Verfügung. Am Samstag, 7. August, um 15.30 Uhr findet die Eröffnungsfeier inklusive einer Performance von Bettina Boos und Uwe Schaale statt. Die Objekte werden bis zum 31. Oktober 2022 zu sehen sein. Jeden Samstag von 14 bis 18 Uhr sowie zu allen Öffnungszeiten der einzelnen Ausstellungen im Galerieraum können die Skulpturen im Garten des Hauses Hildener Künstler in der Hofstraße 6, mitten in der Hildener Innenstadt, betrachtet werden.