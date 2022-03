Vorfall in Nettetal-Breyell : Auto erfasst Radlerin an Einmündung

Breyell Die 58-Jährige war mit ihrem Pedelec auf der Straße „Am Kastell“ in Richtung Quellensee unterwegs. Als sie sich in Höhe der Einmündung „Beek“ befand, fuhr ein dort zuvor stehender Wagen an.

Am Montag gegen 16.10 Uhr ist eine Frau (58) aus Breyell bei einem Unfall mit ihrem Pedelec verletzt worden. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Frau war auf der Straße „Am Kastell“ in Richtung Quellensee unterwegs. Als sie sich in Höhe der Einmündung „Beek“ befand, fuhr ein dort zuvor stehender Wagen an. Dessen Fahrerin, eine Viersenerin (20), bog in Richtung Quellensee ab. Dabei stieß sie mit der Radlerin zusammen: Diese fiel zunächst auf die Motorhaube des Wagens, dann auf die Straße. Dabei verletzte sie sich und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.