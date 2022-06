Haaner Sommer : Vier Wochen Strandurlaub im Häusermeer

Haan Nach zwei Jahren Zwangspause lädt in diesem Jahr der Haaner Sommer wieder alle Einwohner ein, generationsübergreifend mitzuentspannen.

Meist sind es um die 150 Tonnen Sand, die seit dem Start 2007 allsommerlich im unteren Teil des neuen Marktes, südlich des Brunnens aufgeschüttelt und durch fleißige Helfer verteilt werden. Diesmal am 1. Juli, so entsteht die einzigartige Strandatmosphäre mitten im Häusermeer. Haaner Sommer eben.

Um die Dorfatmosphäre des Strandes zu unterstreichen, kommt in diesem Jahr ein offenes Pagodenzelt hinzu, teilen die Veranstalter mit. Die sonst üblichen Seitenwände des Veranstaltungszeltes sollen nicht verbaut werden. So entstehe ein luftiger Ort, der auch bei starker Sonneneinstrahlung Schatten spenden könne, und Gesang und Tanz unter Pandemiebedingungen ermögliche.

Der Verein Haaner Sommer e.V. wurde am 22. April 2009 gegründet. Zweck ist die Förderung des kulturellen Angebotes in der Haaner Innenstadt, um insbesondere Kindern und ihren Eltern ein attraktives Freizeitangebot zu bieten. Das ist für alle kostenfrei.

Der Haaner Sommer ist in diesem Jahr zwar auf vier Wochen begrenzt, „allerdings ist das Programm wieder sehenswert“, heißt es in der Einladung.

Nach dem Aufbau am Freitag (jeder darf mit anpacken, egal ob groß oder klein), wird der Haaner Sommer am Samstag, 2. Juli, durch einen ökumenischen Strandgottesdienst und eine Ansprache von Bürgermeisterin Bettina Warnecke eröffnet, danach wird die Band „Hector Morton“ eine Mischung aus Reggae und afrikanischen Rhythmen auf die Bühne bringen.

Am Sonntag, 3. Juli, geht es schon ab 11 Uhr für alle ab 3 bis 83 Jahren weiter. „Bewegen wie im Zirkus“ lautet das Motto. Zu Gast am Haaner Sommer-Strand wird der Hildener Mitmachzirkus mit über 200 fliegenden Teilen die Besucher zum Mitmachen animieren. Wer will, kann spontan bis 16 Uhr vorbeikommen und sich bewegen. Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Sonntag bietet aber noch mehr: Eine Überraschungsband ist für den Abend ab 18 Uhr angekündigt.