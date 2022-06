Bauen in Hilden und Haan : 880 neue Wohnungen im Kreisgebiet

Hilden/Haan Die Gewerkschaft IG bau sieht eindeutige Defizite beim sozialen Wohnungsbau und fordert, künftig verstärkt auf Umbauten zu setzen.

Demzufolge flossen in den Neubau Investitionen in Höhe von rund 269 Millionen Euro. „Zusätzliche Wohnungen sind ein wichtiger Beitrag gegen steigende Mieten. Wichtig ist dabei das bezahlbare Segment. Und es kommt vor allem darauf an, dass im sozialen Wohnungsbau noch mehr getan wird“, sagt Uwe Orlob.

Der Bezirksvorsitzende der IG BAU Düsseldorf sieht insbesondere die Politik in der Pflicht. Der Wohnungsbau in der Region könne nur dann Power zeigen, wenn in Berlin beim Bund und bei der nordrhein-westfälischen Landesregierung die richtigen Weichen gestellt würden. „Die Bundesregierung hat 400.000 neue Wohnungen pro Jahr versprochen. Ein Viertel davon sollen Sozialwohnungen sein. Von diesem Ziel ist die Ampel-Koalition noch weit entfernt. Hier ist aber auch die Landespolitik gefordert“, so Orlob.