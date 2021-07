In drei Stunden zur Küste : 11 Tipps für einen Tagesausflug ans Meer

Foto: Anne Peters 7 Bilder Diese Küstenstädte in Holland erreicht man an einem Tag

Düsseldorf Es ist Sommer in Deutschland, die Corona-Maßnahmen sind gelockert und die Inzidenzen (noch) niedrig. Perfekte Zeit für einen Ausflug ans Meer! Für kurzentschlossene Urlauber stellen wir Ziele in Küstennähe vor, die von Düsseldorf aus in rund drei Autostunden zu erreichen sind.

Das Gefühl von Sand zwischen den Zehen, das Rauschen der Wellen in den Ohren und der Blick auf das glitzernde Meer - da kommt doch sofort Fernweh auf. Wer jetzt glaubt, dafür brauche es lange Planungen oder viel Zeit und Geld, der liegt falsch. Denn die Küstenabschnitte vom Süden bis zum Norden der Niederlande bieten ideale Voraussetzungen für einen spontanen Abstecher ans Meer: In weniger als drei Stunden erreicht man von NRW aus Städte wie Den Haag, Domburg oder Zandvoort und einem Tag Kurzurlaub steht nichts im Weg.

Das Robert-Koch-Institut stuft die Niederlande derzeit nicht als Risikogebiet ein. Somit gelten für Einreisende nur noch die bekannten Abstands- und Hygienevorschriften, aber keine weiteren Auflagen. Sogar die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist inzwischen weitgehend aufgehoben. Generell wurden die meisten Beschränkungen inzwischen aufgehoben, Geschäfte und Gastronomie haben ebenso geöffnet wie Freizeitparks und Zoos.

Das sind die beliebtesten Städte und Strände für einen Tagesausflug ans Meer. Die Fahrtzeiten entsprechen optimalen Bedingungen.

De Haan, Belgien

Entfernung von Düsseldorf: 315 Kilometer; Fahrtzeit: 3 Stunden 16 Minuten

Breit, weich und voller kleiner Muscheln, so präsentiert sich der Strand des belgischen Küstenörtchens De Haan. Es ist im wahrsten Sinne ein unaufgeregter Ort. Es gibt verschiedene Sportmöglichkeiten von Surfen, über Tennisanlagen bis hin zu Minigolfanlagen und bewaldete Dünen laden zum Wandern ein. Den Rest der Zeit können Besucher am Strand entspannen oder mit Blick aufs Meer eine Fischplatte genießen.

Cadzand-Bad im Süden, Niederlande

Entfernung von Düsseldorf: 290 Kilometer, Fahrtzeit: 2 Stunden 57 Minuten

Cadzand-Bad ist der südlichste Küstenort der Niederlande, direkt an der Grenze zu Belgien gelegen. Die Naturschutzgebiete "Het Zwin" und "Zwarte Polder" liegen in der Region. Zwei Mal am Tag strömt bei Flut Meerwasser durch das Gebiet. So wird ein besonderes Biotop aus Schlick und Salzwiesen geschaffen. Urlauber erleben hier deshalb eine ungewöhnliche Flora und Fauna, die von den Wander- und Radwegen auf den Deichpromenaden einzusehen ist. Kids spielen dagegen besonders gerne am Strandpavillion "De Piraat". Das Spielfschiff hat am Strand einen Anker ausgeworfen und bietet Kindern genug Platz zum Toben.

Scheveningen in Den Haag, Niederlande

Entfernung von Düsseldorf: 249 Kilometer, Fahrtzeit: 2 Stunden 50 Minuten

Scheveningen ist ein Stadtteil von Den Haag und von Düsseldorf aus in etwa 2,5 Stunden (249 Kilometer) zu erreichen. Bekannt ist Scheveningen für seine zahlreichen Strandbars, wie zum Beispiel das modern eingerichtete "Blue Lagoon". Hier sitzen Besucher auf großen Sofas vor ihrem persönlichen Lagerfeuer und können Aperol Spritz trinken. Bei so viel Entspannung lohnt sich der Trip durchaus auch als Tagesausflug. Wer mit einem Kinderwagen oder Rollstuhl unterwegs ist, sollte in Richtung Norden bis zum "Zwarte Pad" gehen. Hier liegen Planken auf dem Sand, die es problemlos ermöglichen, am Strand entlang zu rollen.

Walcheren in Zeeland, Niederlande

Entfernung von Düsseldorf: 268 Kilometer, Fahrtzeit: 2 Stunden 48 Minuten

Angeblich scheint die Sonne nirgendwo in den Niederlanden so oft und so lange wie auf Walcheren. Ideale Voraussetzungen für einen Abstecher auf die Halbinsel in der Region Zeeland. Die Städte Zoutelande, Westkapelle, Domburg, Burgh-Haamstede und Renesse gehören zu den bekanntesten in der Region und egal wo man sich gerade aufhält, das Meer ist nie länger als 15 Minuten Fahrzeit entfernt. Zoutelande gilt als idealer Ort für Familien mit kleineren Kindern. Zusammen mit den Stränden von Dishoek und Westkapelle wird der Küstenabschnitt auch die "Zeeländische Riviera" genannt und gehört mit seinem Südstrand zu den am meisten besuchten Badeorten an der zeeländischen Küste.

Enkhuizen am Ijsselmeer, Niederlande

Entfernung von Düsseldorf: 208 Kilometer, Fahrtzeit: 2 Stunden 13 Minuten

Wer Lust hat, sich an Bord eines Schiffes über die Wellen tragen zu lassen, der ist rund um das Ijsselmeer genau richtig. Hier bieten unzählige Reiseveranstalter Segeltörns auf den traditionellen Plattbodenschiffen an, beispielsweise in Enkhuizen. Nach dem Abenteuer könnte man dann einen Ausflug zu einem der nahegelegenen Freizeitparks machen. Der Abenteuerpark "De Efteling" beispielsweise ist bei den Kleinen besonders beliebt.

Bloemendaal an Zee, Niederlande

Entfernung von Düsseldorf: 253 Kilometer; Fahrtzeit: 2 Stunden 49 Minuten

Die perfekte Mischung zwischen Trubel und Ruhe bietet der kleine Ort Bloemendaal an Zee. Er ist von Amsterdam aus mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Denkbar wäre etwa, den Tag in Amsterdam zu verbringen und ein Hotel rund um Bloemendaal an Zee zu buchen. So könnte man am Samstag in der Metropole erst Sehenswürdigkeiten ansehen, dann den Sonnenuntergang am Strand genießen und am Ende auf eine der vielen Strandparties weiterziehen. Nicht umsonst wird Bloemendaal von so manchem als das Ibiza von Holland bezeichnet.

Callantsoog, Niederlande

Entfernung von Düsseldorf: 299 Kilometer; Fahrtzeit: 3 Stunden 23 Minuten

Nicht weit entfernt von Bloemendaal an Zee liegt Callantsoog. Im Gegensatz zu Bloemendaal, handelt sich bei Callantsoog jedoch um einen kleinen beschaulichen Badeort mit 2600 Einwohnern, der noch nicht touristisch überlaufen ist. Das Besondere: der drei Kilometer lange Strand ist so weiß, dass er in der Sonne zu leuchten scheint. Bei einem Spaziergang sollte man einen Abstecher in das Dünengebiet machen. Das Naturreservat bietet eine facettenreiche Natur mit Mooren, Seen, Wäldern und viele seltenen Vogelarten.

Zandvoort

Entfernung: 251 Kilometer, Fahrtzeit: 2 Stunden 38 Minuten

251 Kilometer von Düsseldorf entfernt liegt Zandvoort an der niederländischen Küste. Der neun Kilometer lange weiße Strand von Zandvoort lockt täglich viele Badegäste an, die sich in die kühlen Fluten der Nordsee stürzen möchten. Das Gütesiegel der Blauen Flagge zeigt an, dass der Strand barrierefrei, sauber und feinsandig ist. Es gibt ausreichend WCs, und in den kleinen Kiosken entlang der Promenade finden die Urlauber Speisen und Getränke aus vieler Herren Länder. Auch sonst lockt Zandvoort mit vielerlei Freizeitmöglichkeiten, die auch über einen Tagesausflug hinaus gehen können. Lesen Sie hier mehr dazu.

Bergen aan Zee, Groet und Schoorl

Entfernung: 285 Kilometer, Fahrtzeit: 2 Stunden 55 Minuten

Liebhaber unberührter Natur zieht es in den Norden der Niederlande. Zwischen Wijk aan Zee und Bergen aan Zee in der niederländischen Provinz Nordholland liegt das größte Dünenreservat des Landes. Das Naturschutzgebiet ist mehr als 20 Kilometer lang und bis zu 2,5 Kilometer breit, umfasst also etwa 5.300 Hektar. Wer also nicht nur am Wasser entlang spazieren möchte, sondern gerne aktiv ist und Rad fährt oder wandert, ist in Nordholland genau richtig.

Emden

Entfernung: 282 Kilometer, Fahrtzeit: 2 Stunden 45 Minuten

Wunderschöne Sandstrände findet man auch auf der deutschen Seite des Frieslandes. Zum Beispiel nordwestlich der Seehafenstadt Emden an der Mündung der Ems. In der Knock oder der Schweinebucht muss man sich für den Badespaß zwar nach den Gezeiten richten, aber lange Deiche und unberührte Weiten Norddeutschlands sind perfekt für Spaziergänge und Fahrradtouren. Im Osten Emdens liegt der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, der viele Naturliebhaber und Vogelbeobachter anlockt. Der wohl bekannteste Sohn der ostfriesischen Stadt ist Otto Waalkes. Ihm ist „Dat Otto Huus“ gewidmet und man begegnet Skulpturen seiner Figuren vielerorts im Stadtkern.

Vor einer Übernachtung in Neidersachsen muss zu Zeit (Stand: 8. Juli) ein negativer Test bei der Anreise vorgelegt werden. Ausgenommen sind vollständig geimpfte oder nachweislich genesene Touristen. Gastronomie, Geschäfte oder touristische Aktivitäten haben geöffnet. Es gilt Maskenpflicht in Innenräumen - sofern man nicht sitzt oder die üblichen Abstandsregeln nicht eingehalten werden können.

Lelystad am Ijsselmeer

Entfernung 216 Kilometer, Fahrtzeit: 2 Stunden 32 Minuten