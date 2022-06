Sommerwetter in Hilden und Haan : 35 Grad – hier gibt‘s Abkühlung

Sommerwetter in Hilden und Haan

Hilden/Haan Wo können sich Hildener und Haaner bei hochsommerlichen Temperaturen abkühlen? Wir haben ein paar – auch etwas abwegige – Vorschläge zusammengestellt.

Die Menschen in Hilden , Haan und dem Rest von Nordrhein-Westfalen können sich auf das erste richtig sommerliche Wochenende des Jahres freuen. Fast im ganzen Land erwartet der Deutsche Wetterdienst vor allem für Samstag Temperaturen von mehr als 30 Grad.

Bereits an diesem Freitag soll es laut Deutschem Wetterdienst heiter werden und trotz einiger Wolkenfelder niederschlagsfrei bleiben.Hilden und Haan kommen auf bis zu 31 Grad. In der Nacht zum Samstag kühlt es auf 18 Grad ab. Am Samstag dann Temperaturen bis zu 35 Grad.