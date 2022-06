Polizei ermittelt : Vandalismus am Bahnhof Gruiten

An mindestens 13 Pkw entdeckte die Polizei Sachbeschädigungen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Haan In Nacht auf Fronleichnam haben Unbekannte in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 1 Uhr für mehrere Sachbeschädigungen am P+R-Parkplatz auf der Thunbuschstraße gesorgt.

