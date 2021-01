Aus dem Polizeibericht : Räuber entreißen in Haan Mann die Geldbörse

Haan Beim Raub auf dem Neuen Markt blieb das 71-jährige Opfer zum Glück unverletzt.

(-dts) Die Polizei sucht nach zwei Räubern, die am Mittwoch, 30. Dezember, auf dem Neuen Markt einen 71-jährigen Haaner überfallen und ausgeraubt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Inhaber seine Gaststätte gegen 15.15 Uhr gerade verlassen, als er von zwei Männern angesprochen wurde. In gebrochenem Deutsch fragte das Duo, ob der Mann ihnen Geld für eine Parkuhr wechseln könne. Als der Haaner sein Portemonnaie aus der Tasche holte, drückten die beiden Männer ihn in den Hauseingang und entwendeten ihm dabei die Geldbörse.