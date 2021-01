Weiterbildung in Hilden und Haan : Volkshochschule steigt auf Online-Formate um

Weiterbildung in Hilden und Haan

Hilden/Haan Mit knapp 10.000 Hörern pro Jahr ist die Volkshochschule Hilden-Haan einer der größten außerschulischen Bildungsanbieter in Hilden und Haan. Und leidet ebenso unter dem Corona-Lockdown wie viele andere.

Die VHS ist bis 10. Januar 2021 geschlossen. „Wir steigen, wenn möglich, derzeit auf Online-Formate um“, sagt VHS-Leiter Martin Kurth: „Für alle, die uns auch in Zeiten des Lockdwons treu bleiben möchten, haben wir ein kleines Online-Angebot zusammengestellt.“ Alle Kurse lassen sich von zu Hause belegen, die Anmeldung funktioniert wie üblich. Die Teilnehmer werden danach leicht verständlich in das System der VHS-Cloud eingeführt.

Im Angebot ist beispielsweise „Dimensions in Testimony“. „Das ist das weltweit erste Projekt, das eine Interaktion mit Videobiografien von Überlebenden des Holocaust ermöglicht“, sagt Kurth. Die Volkshochschule ermöglicht die Teilnahme an der Testphase: am 14. Januar 2021 entweder um 14 Uhr oder um 16.15 Uhr. Mehr Infos im Online-Programm unter Kursnummer U11013.