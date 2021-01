Wildblumen in Hilden und Haan : Region-Saatgut soll Artenreichtum bewahren

Hilden/Haan Die ersten Ernten sind eingebracht. Die Biologischen Stationen in der Region (Haus Bürgel, Mittlere Wupper, Rhein-Berg, Oberberg) haben Saatgut von Weißem Labkraut, Sumpf-Hornklee, Grassternmiere und anderen Wildkrautarten vermehrt.

Es soll Landwirten künftig in größeren Mengen zum professionellen Wildpflanzen-Anbau zur Verfügung gestellt werden. „Bergisches Saatgut für Bergische Vielfalt“ heißt das Projekt, das vom Landschaftsverband Rheinland gefördert wird. Artenreiche, blühende Wiesen, wie es sie früher in unserer Kulturlandschaft noch häufig gab, sind wertvolle Lebensräume seltener heimischer Wildpflanzen und vieler Insektenarten, wie Grillen, Heuschrecken, Schmetterlinge, Bienen, Hummeln und Schwebfliegen. Die einst verbreiteten Pflanzenarten kehren nicht von alleine zurück, sie müssen durch die Übertragung von geeignetem Saatgut aus der Region (sog. Regiosaatgut) wieder in der Fläche angesiedelt werden. Mit der Rückkehr der Pflanzenarten werden dann auch die Tierarten zunehmend ihren alten Lebensraum zurückerobern. Die Verwendung von Regiosaatgut bei Begrünungsmaßnahmen in der freien Landschaft ist seit 2020 gesetzlich vorgeschrieben. Zudem ist die Nutzung von Regiosaatgut auch in anderen Bereichen politisch gewünscht und wird teilweise finanziell gefördert.