Corona-Zahlen : Zahl der Infizierten geht kreisweit leicht zurück

Hilden/Haan Zu Neujahr hat der Kreis Mettmann 1069 Corona-Infektionen gemeldet, 20 weniger als zu Silvester. Die Zahl der in Hilden und Haan derzeit behandelten Krankenhauspatienten bleibt unverändert.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Neujahrstag 1089 Infizierte, 20 mehr am Silvestertag. Davon leben in Erkrath 73 (+11; 11 Neuerkrankungen), in Haan 77 (+-0; 8 Neuerkrankungen, 8 genesen), in Heiligenhaus 70 (+10; 12 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Hilden 144 (-5; 3 Neuerkrankungen, 8 genesen), in Langenfeld 95 (+1; 1 Neuerkrankung, 0 genesen), in Mettmann 142 (+9; 10 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Monheim 60 (+12; 12 Neuerkrankungen, 0 genesen), in Ratingen 145 (-10; 7 Neuerkrankungen, 17 genesen), in Velbert 218 (-9; 17 Neuerkrankungen, 26 genesen) und in Wülfrath 65 (+1; 3 Neuerkrankungen; 2 genesen).