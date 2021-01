Einsatzgeschehen : Haaner Feuerwehr um 0.08 Uhr erstmals im neuen Jahr alarmiert

Haan Gleich drei Einsätze binnen der ersten neun Stunden – für die Feuerwehrleute in der Gartenstadt hat das Neue Jahr gewissermaßen „direkt auf Betriebstemperatur“ begonnen. Der erste Alarm ging um 0.08 Uhr ein.

Während die Polizei in Hilden und Haan zu Neujahr „alles ruhig“ vermeldete, war die Haaner Feuerwehr schon ab 0.08 Uhr unterwegs. Beim ersten Einsatz des Jahres brannte am Schallbruch eine Gartenhütte. Das Feuer war schnell gelöscht. Um 6.05 Uhr rückte die hauptamtliche Wache zu einer Türöffnung für eine hilflose Person an die Straße Steinkulle aus. Auch der Rettungsdienst war dabei und versorgte die Person. Um 8.40 Uhr wurde der Feuerwehr schließlich Rauchentwicklung aus einem Haus an der Bahnhofstraße gemeldet. Feuerwehrsprecher Mirko Braunheim erklärte jedoch auf Anfrage, man habe beim Eintreffen nichts dergleichen feststellen können.