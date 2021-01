Aus dem Polizeibericht : Brand in der Imbissstube: Brandstiftung als Ursache

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Experten der Polizei fanden bei der Untersuchung des Brandortes an der Bahnstraße in Gruiten Hinweise auf Brandstiftung.

Haan Vier Tage nach dem Brand in einer Imbissstube an der Bahnstraße in Gruiten haben Spezialisten der Polizei Ermittlungen zur Brandursache angestellt. Dabei ergaben sich für die Brandexperten konkrete Hinweise auf eine Brandstiftung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei weiter. Spuren vor Ort wurden gesichert. Bei dem Feuer entstand ein Schaden vonmindestens 10.000 Euro. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise (unter Telefon 02129 9328-6480) zu verdächtigen Personen oder auch zu ungewöhnlichen Beobachtungen, die in einem Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten.

(-dts)