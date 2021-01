Gebühren in der Stadt Haan : 2021: Müllabfuhr teurer, Kanal günstiger

Haan Wo die Haaner im neuen Jahr mehr bezahlen müssen und wo weniger, erläutert der städtische Fachgebietsleiter Torsten Rekindt. Außerdem gibt es diverse Neuerungen – unter anderem eine Mülltonnen- Reinigung.

Konkret bedeutet das: Die Gebühr für Niederschlagswasser sinkt von bisher 65 auf künftig 62 Cent pro Quadratmeter versiegelte Fläche. Für die Kanalbenutzung werden nur noch 2,11 Euro pro Kubikmeter Wasser fällig, statt der bisherigen 2,26 Euro. Wer nicht an die Kanalisation angeschlossen ist, sondern sein Grundstück stattdessen über eine sogenannte Sickergrube entwässert, zahlt nicht mehr 10,42 Euro, sondern 9,12 Euro. Nur die Besitzer von Kleinkläranlagen müssen im kommenden Jahr etwas tiefer in die Tasche greifen 2,01 anstelle von 1,55 Euro pro Kubikmeter. Aber das betrifft laut Rekindt nur einen ganz geringen Teil der Bürger.

Kalkulation Gebühren müssen die Kosten decken. Einnahme-Überschüsse müssen gebührenmindernd in den Folgejahren eingesetzt werden. Entsprechend werden Defizite in den Folgejahren über Anpassungen ausgeglichen.

Genau die umgekehrte Entwicklung ist beim Bereich Abfallentsorgung festzustellen. Hier musste die Stadt zuletzt 230.000 Euro zusätzlich an den Kreis Mettmann überweisen. „Bei einem Gesamtvolumen von 2,3 Millionen Euro macht das immerhin 10 Prozent aus“, rechnet Gebührenexperte Rekindt vor. „Das trifft uns hart.“ So muss für eine 120-Liter-Tonne Restmüll im kommenden Jahr 188,85 Euro gezahlt werden (bisher 177 Euro). Wer allerdings gleichzeitig auf eine Biotonne verzichtet und stattdessen selbst kompostiert, erhält einen Abschlag von 28,80 Euro auf die Restmülltonne (ebenfalls bezogen auf 120 Liter).

Was 2021 in Gladbach alles teurer wird

Gebühren und Steuern für das neue Jahr : Was 2021 in Gladbach alles teurer wird

Bei der Straßenreinigung ziehen die Gebühren allgemein an: an Anliegerstraßen von 1,79 auf 2,29 Euro pro Frontmeter, an Haupteinfallstraßen von 1,62 auf 2,07 Euro und auf Hauptverkehrsstraßen von 1,35 auf 1,73 Euro. Auch der Winterdienst wird teurer: 1,14 Euro statt 92 Cent pro Frontmeter an Anliegerstraßen, 92 Cent (statt 73) an Haupteinfallstraßen und 52 Cent (statt 37) an Hauptverkehrsstraßen.