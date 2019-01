Wertstoff-Abfuhr: Tonne oder Sack? Beim gelben Müll sehen manche Haaner Rot

Gelbe Säcke (hier im vergangenen Jahr an der Bachstraße) gelten bei vielen als nicht besonders hygienisch, weil sie bei Wind und Wetter schnell kaputt gehen können. In Haan kann man daher auch eine gelbe Tonne wählen. Foto. Tinter Foto: Tinter, Anja (TA01)/Tinter, Anja (ati)

Haan In der Gartenstadt herrscht Wahlfreiheit beim Wertstoffmüll-Behältnis. Entsorger Awista bittet allerdings darum, keine gelben Säcke in gelbe Tonnen zu stopfen.

Da haben die Feiertage offenbar nicht nur den Kalorienhaushalt in manch einer Familie durcheinandergebracht: Die Bauverwaltung der Stadt Haan hat jetzt informiert, dass aufgrund der Änderungen der Bezirksverteilungen viele Gelbe Tonnen oder Säcke nicht zur Abholung bereitstanden. Aus diesem Grund werde die Wertstoffabfuhr in der Gartenstraße am Montag, 7.Januar, noch einmal wiederholt. Ob auch weitere Bezirke oder Straßen zusätzlich angefahren werden müssen, steht noch nicht fest.