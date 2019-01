Erfolgreicher Auftakt: Feuerwerks-Experte Vedder zieht positive Bilanz

Haan Der Verkauf in Haan soll fortgesetzt werden.

Seit 2018 jedoch bietet er in seinen Verkaufsräumen auch Feuerwerks-Artikel von namhaften Herstellern aus dem Internet-und Ausland an. Die Feuertaufe, um im Bild zu bleiben, hat er schon einmal gut bestanden – und ein paar interessante Beobachtungen gemacht, die er jetzt mitteilte.

Leider reagierten nicht alle so positiv auf das neue Verkaufsangebot, wie Carsten Vedder berichtet: „Auf einen Post bei Facebook über unsere Verkaufszeiten gab es sogar Anfeindungen wie zum Beispiel, wir seien unmenschlich und rücksichtlos, wir würden den Tod von Tieren billigend in Kauf nehmen und so weiter. Eine Person wünschte mir auch, dass ich mir die Hände wegsprenge, aber so ist das leider, man kann es nicht jedem recht machen.“

Die Familie Vedder selbst hat zum Jahreswechsel übrigens ein etwa fünfminütiges Feuerwerk aus verschieden Verbünden abgebrannt – „zu Ehren meiner im Dezember verstorbener Mutter“, wie Carsten Vedder betont. Die habe Feuerwerk nämlich geliebt, „wobei dann eine Stunde später auf Facebook ein Post in der Gruppe „42781 Haan“ auftauchte, in dem stand: „Danke an die Vedders, was für ein grandioses Feuerwerk Am Hühnerbach! Eure Nachbarn von der Nordstraße sind blass geworden und haben ihre Baumarkt-Böller wieder eingepackt!“ Dem schlossen sich noch einige Leute, die das Spektakel ebenfalls gesehen hatten, an.