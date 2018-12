Langenfeld: Segelflieger lassen Rollifahrer ran

Mathias Henckels (r.) übte in Begleitung von Fluglehrer Jochen König im umgebauten Segelflieger, die Seitenruder über einen Handgriff zu bedienen und nicht mehr über Fußpedale – so wie er es vor seinem Unfall getan hatte. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD Die Langenfelder Luftsportgruppe Erbslöh baute ein Segelflugzeug für Gehbehinderte um. Mathias Henckels nutzt es.

Fliegen ist ein erhebendes Gefühl. Für Mathias Henckels (21) ist das Steuern eines Segelflugzeugs mehr als ein Hobby. „Es ist meine Leidenschaft. Ich bin sehr mit der Natur verbunden und empfinde in der Luft eine ungeheure Freiheit“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Dieses Gefühl schätzt er um so mehr, seit er nach einem schweren Unfall mit dem Mountainbike im Mai 2016 auf den Rollstuhl angewiesen ist. Die Langenfelder Luftsportgruppe (LSG) Erbslöh hat es ermöglicht, dass der junge Burscheider nicht nur mitfliegen, sondern selber als Pilot einen Segelflieger steuern kann. Dazu hatte der Verein in seiner Werkstatt an der Haus Gravener Straße einen Doppelsitzer für Querschnittsgelähmte umgerüstet.