Kostenpflichtiger Inhalt: Bürgermonitor : Mieter leiden unter Müll und Ratten

Der Müll im Hintergrund wurde nun entsorgt, mit Gerüsten und fehlenden Balkonen müssen die Mieter allerdings noch länger leben. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Modernisierungsarbeiten an einem Rather Wohnblock ziehen sich über Jahre hin, die Bewohner können Balkone nicht nutzen und Fenster nicht öffnen. Zudem kann der Müll nicht sachgemäß entsorgt werden und lockt Ratten an.